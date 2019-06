Österreichs Klage erfolgreich: EuGH kippt deutsche Pkw-Maut

Die deutsche Pkw-Maut - die Vignette für die Benutzung von Bundesfernstraßen durch Personenkraftwagen - verstößt gegen EU-Recht. Dies entschied der EuGH am Dienstag in einem Urteil. "Diese Abgabe ist diskriminierend, da ihre wirtschaftliche Last praktisch ausschließlich auf den Haltern und Fahrern von in anderen Mitgliedstaaten zugelassenen Fahrzeugen liegt", stellten die EU-Richter fest. Damit war Österreich mit seiner Klage erfolgreich.

Die Entscheidung in Luxemburg bedeutet auch einen Rückschlag für die bayerische CSU. Ex-Verkehrsminister Alexander Dobrindt ( CSU) hatte das Projekt mit dem damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer seit 2014 vorangetrieben und Widerstand auch schon mal als „Maut-Maulerei“ aus Österreich abgetan. Mit Andreas Scheuer stellt die CSU auch den amtierenden deutschen Verkehrsminister.

