EU-Staatsanwaltschaft: Ermittlungen in Österreich zu 390 Mio. Euro

Die Ermittlungsbehörde EPPO mit Sitz in Luxemburg hatte im Juni 2021 ihre Arbeit im Kampf gegen Betrug, Unterschlagung und Korruption mit EU-Geldern aufgenommen. 22 Staaten haben sich angeschlossen. Aus Österreich gehört die frühere Oberstaatsanwältin bei der Wirtschafts- und Korruptionsanwaltschaft (WKStA), Ingrid Maschl-Clausen, dazu.

Gesamtschaden von mehr als 14 Milliarden Euro

In allen teilnehmenden EU-Staaten leitete EPPO laut Bericht mit Ende 2022 1.117 Ermittlungen mit einem geschätzten Gesamtschaden von mehr als 14 Milliarden Euro - der größte Anteil stand demnach auch hier im Zusammenhang mit Mehrwertsteuerbetrug. Zwar habe dieser nur 16,5 Prozent der Untersuchungen betragen, machte aber 47 Prozent des geschätzten Schadens aus, hieß es weiter.

Endgültige Gerichtsentscheidungen habe es in 20 Fällen, die alle mit einer Verurteilung endeten, gegeben, so EPPO. Im vergangenen Jahr waren demnach Ermittlungen in 865 Fällen mit einem geschätzten Gesamtschaden von 9,9 Mrd. Euro hinzugekommen, Gelder wurden in Höhe von rund 359 Mio. Euro eingefroren.