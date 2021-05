Europäische Staatsanwältin ist den Betrügern auf der Spur

750 Milliarden Euro sind demnächst zu vergeben. Die dringend benötigten Gelder des EU-Wiederaufbaufonds, die Europas Wirtschaft nach dem Corona-Schock wieder auf die Beine helfen sollen, werden auch den einen oder anderen Betrüger anlocken.

Jagen, finden und diese zur Rechenschaft ziehen soll die Europäische Staatsanwaltschaft. In rund zwei Wochen wird die brandneue Behörde in Luxemburg offiziell starten. An vorderster Front mit dabei ist die gebürtige Burgenländerin Ingrid Maschl-Clausen.

Mit Betrug, Korruption, Bestechlichkeit und anderen Malversationen kennt sich die 49-jährige frühere Oberstaatsanwältin bei der WKStA bestens aus.