Polen gegen die EU: Konflikt vor neuem Höhepunkt

Die EU-Kommission in Brüssel, die die Unabhängigkeit der Justiz in Polen nicht mehr gewährleistet sieht, strengte dagegen eine Reihe von Vertragsverletzungsverfahren an. Bisher mit wenig Erfolg. „Das ist keine Reform, sondern eine Zerstörung“, hatte EU-Vizekommissionspräsidentin Vera Jourova den massiven Druck der Regierung auf Richter und Gerichte kommentiert.

Im Vorjahr urteilte der EuGH: Die Disziplinarkammer des Obersten Gerichtes in Polen muss ihre Arbeit einstellen. Denn sie ist mit regierungstreuen Richtern besetzt, übt massiven Druck aus und kann praktisch jeden nicht genehmen Richter oder Staatsanwalt entlassen. Auch die Urteile dieser von der Regierung kontrollierten Aufsichtskammer sind seitdem ungültig.