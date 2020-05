EU-Sanktionen gegen Israel "aggressiver Akt gegen Frieden"

Die Sorge ist, dass die EU-Aktion der Marke „Made in Israel“ schaden, sagt Christian Lassnig. Der österreichische Wirtschaftsdelegierte ist nach sechs Jahren in Tel Aviv nach Wien zurückgekehrt. Harte Kritik rufe hervor, dass die EU die Forschungsförderung und Stipendien für die Siedlungsgebiete stoppt – das betrifft etwa die Universität Ariel in Samarien/ Westjordanland. Bisher wird Israel wie ein EU-Mitglied behandelt. Mit 4,2 Prozent Forschungsanteil am BIP ist Israel Spitzenreiter unter den OECD-Ländern.

Der Warenaustausch lasse sich noch verstärken, sagt Lassnig. Im ersten Halbjahr 2013 hat Österreich Waren um 130 Mio. Euro nach Israel ausgeführt; die Importe machten 68 Mio. Euro aus.

Israel ist berühmt für seine Start-ups und High-Tech-Firmen. Bei der Erschließung der Gasfelder im Mittelmeer gebe es großes Potenzial für die OMV, sagt Hermelin. „Wir müssen erkennen, wie ökonomisch und strategisch wichtig die Beziehungen zwischen der EU und den Mittelmeerländern sind. Es geht nicht nur um Absatzmärkte, um niedrige Zölle, es geht um Energie und Sicherheit.“ Der Vorsitzende der Jungen Likud traf in Wien Junge-ÖVP-Chef Staatssekretär Sebastian Kurz. Die konservative Regierungspartei Likud will in der Europäischen Volkspartei einen Gast- und später einen Beobachterstatus erreichen. Was auch den EU-Anstecker an Hermelins Revers erklärt.