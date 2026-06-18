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EU verlängert Russland-Sanktionen erstmalig um zwölf Monate
Bisher wurden die Sanktionen jeweils nur für sechs Monate ausgesprochen.
Die EU hat ihre Wirtschaftssanktionen gegen Russland erstmals nicht nur um sechs, sondern um zwölf Monate verlängert.
Eine entsprechende Entscheidung trafen die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten am Donnerstagabend bei ihrem Juni-Gipfel in Brüssel, wie eine Sprecherin von Ratschef António Costa mitteilte.
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