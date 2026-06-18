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Wirtschaft

EU verlängert Russland-Sanktionen erstmalig um zwölf Monate

Bisher wurden die Sanktionen jeweils nur für sechs Monate ausgesprochen.
18.06.2026, 23:31

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Vor dem Hauptsitz der Europäischen Kommission in Brüssel wehen EU-Flaggen im Wind.

Die EU hat ihre Wirtschaftssanktionen gegen Russland erstmals nicht nur um sechs, sondern um zwölf Monate verlängert.

Ukraine: Trump erwägt Wiedereinführung von Sanktionen gegen Russland

Eine entsprechende Entscheidung trafen die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten am Donnerstagabend bei ihrem Juni-Gipfel in Brüssel, wie eine Sprecherin von Ratschef António Costa mitteilte.

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