Ukraine: Trump erwägt Wiedereinführung von Sanktionen gegen Russland

US-Präsident Donald Trump schließt eine Wiedereinführung von Sanktionen gegen Russland nicht aus. Er habe sicherstellen wollen, dass der Ölpreis so niedrig wie möglich bleibe, sagte Trump am Mittwoch am Rande des G7-Gipfels in Évian (Frankreich). "Ich werde sie vielleicht wieder einführen", erklärt er mit Blick auf die Strafmaßnahmen.

Das US-Finanzministerium veröffentlichte keine Verlängerung für die Ausnahmegenehmigung von Sanktionen auf russisches Öl, das über den Seeweg transportiert wird. Die Regelung ist um Mitternacht (Ortszeit) abgelaufen.