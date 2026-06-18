Kiew greift Russlands Ölsektor an: Welche Folgen haben die Attacken?

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Die Ukraine hat am Donnerstag mit Hunderten Drohnenangriffen auf Russland unter anderem in Moskau eine Raffinerie getroffen und den zivilen Flugverkehr lahmgelegt. Russland attackierte seinerseits die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut mit Raketen und unternahm weitere Luftangriffe auf andere Landesteile. In beiden Ländern starben nach Behördenangaben mehrere Menschen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij hatte am Mittwoch seine Bemühungen vorangetrieben, mit Unterstützung von US-Präsident Donald Trump den russischen Präsidenten Wladimir Putin für ein Friedensabkommen zu gewinnen. Putin, der vor vier Jahren den Großangriff auf die Ukraine befohlen hatte, lehnt Gespräche mit Selenskij bisher ab.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/- Bei einem Drohnenangriff auf Moskau geriet eine Ölraffinerie in Brand.

Welche Auswirkungen haben die ukrainischen Drohnenangriffe auf Moskau? Die russische Flugabwehr schoss nach Angaben des Verteidigungsministeriums in der Nacht zum Donnerstag landesweit 555 ukrainische Drohnen ab. Der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge handelte es sich um einen der größten Angriffe in diesem Jahr. Allein über Moskau habe die Flugabwehr rund 180 Drohnen abgefangen, teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Mehrere Drohnen seien bis zu einer Raffinerie im südöstlichen Stadtbezirk Kapotnja durchgedrungen, erklärte Sobjanin. Ein Augenzeuge berichtete von Flammen und Rauchwolken über der Anlage. Für die Raffinerie war es der zweite Treffer in dieser Woche. Die anhaltenden ukrainischen Angriffe auf russische Energieanlagen verschärfen die Treibstoffkrise in Russland. Der weltweit drittgrößte Ölproduzent wird Insidern zufolge in diesem Monat Benzin auf dem Seeweg importieren müssen, um Engpässe zu vermeiden. Infolge des Angriffs wurde auf dem Moskauer Autobahnring nahe der Raffinerie der Verkehr gestoppt. An den Moskauer Flughäfen wurde der Flugbetrieb aus Sicherheitsgründen eingestellt. Am größten Airport Scheremetjewo im Nordwesten der Stadt suchten Menschen in Parkhäusern Schutz, wie die Flughafenverwaltung mitteilte. In sozialen Medien kursierten zahlreiche Videos von Augenzeugen der Angriffe. Regierungsnahe russische Blogger forderten, das Filmen ukrainischer Drohnenangriffe zu bestrafen. Neben Moskau hat die Ukraine bei ihren Drohnenangriffen auch weitere russische und von Russland kontrollierte Regionen ins Visier genommen. Einen Toten gab es in der Grenzregion Belgorod, zudem mehrere Verletzte in Belgorod, Kursk, aber auch dem von Russland besetzten Teil des ukrainischen Gebiets Donezk.

Was will Ukraine damit erreichen? Die Ukraine hat ihre Drohnenangriffe auf russische Raffinerien deutlich intensiviert. Die Angriffe richten sich vor allem gegen Raffinerien, die Benzin, Diesel und Flugtreibstoff für den russischen Binnenmarkt produzieren. Ziel ist es weniger, Russlands Ölexporte zu stoppen, sondern vielmehr die inländische Treibstoffversorgung zu beeinträchtigen, wirtschaftlichen Druck aufzubauen und die Auswirkungen des Krieges innerhalb Russlands spürbarer zu machen. Geringere Raffineriekapazitäten bedeuten weniger Benzin und Diesel für Wirtschaft, Militär und Bevölkerung. Laut dem Experten Sergey Vakulenko könnte die Strategie darauf abzielen, den Russen die Kosten und Folgen des Krieges vor Augen zu führen.

Wie rechtfertig Selenskij den Angriff auf die russische Raffinerie? Selenskij bestätigte in sozialen Netzwerken die Attacke auf die Raffinerie. Er bezeichnete den Angriff als Teil der ukrainischen "Langstrecken-Sanktionen". Er dankte den ukrainischen Geheimdiensten für den Angriff. Die Anlage sei ein für die russische Kriegsmaschinerie wichtiges Objekt gewesen, schrieb er. Laut Selenskij seien die nächtlichen Angriffe der Ukraine eine Reaktion auf einen russischen Angriff in dieser Woche auf Kiew gewesen, bei dem zehn Menschen getötet wurden und das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Höhlenkloster Petscherska Lawra schwer beschädigt wurde. Der Angriff auf die russische Hauptstadt fiel erneut mit einem von Präsident Wladimir Putin veranstalteten internationalen Großereignis zusammen, dem ASEAN-Gipfel in Kasan an der Wolga. Anfang Juni hatte die Ukraine weithin sichtbar ein Tanklager in St. Petersburg in Brand geschossen, als dort Putins Internationales Wirtschaftsforum tagte.

Wie reagiert Russland auf die ukrainischen Angriffe? In Kiew waren nach den russischen Angriffen Explosionen zu hören. "Der Feind greift die Hauptstadt mit ballistischen Raketen an", erklärte der Leiter der Kiewer Militärverwaltung, Tymur Tkatschenko. Für weite Teile der Ukraine wurde Luftalarm ausgelöst. In der nordöstlichen Stadt Sumy kam den Behörden zufolge ein Mensch bei einem Drohnenangriff ums Leben. Vor wenigen Tagen waren bei einem russischen Großangriff auf Kiew zehn Menschen getötet und das weltberühmte Höhlenkloster beschädigt worden. Auch in den von Russland kontrollierten Gebieten und russischen Grenzregionen gab es zivile Opfer: In der ukrainischen Stadt Enerhodar, in der viele Mitarbeiter des von Russland besetzten Atomkraftwerks Saporischschja leben, wurde nach Angaben der russischen Verwaltung ein Mensch getötet. In den russischen Regionen Belgorod und Rostow kamen durch ukrainische Drohnenangriffe offiziellen Angaben zufolge zwei Menschen ums Leben. Russland und die Ukraine tauschten unterdessen Leichen von im Krieg gefallenen Soldaten aus. Die Ukraine habe Russland 33 Leichen übergeben, im Gegenzug habe die Ukraine von Russland 522 Leichen erhalten, berichtet das russische Medienportal RBC unter Berufung auf einen russischen Abgeordneten.

Ukraines Tiefenangriffe in Russland The Economist analysierte 1.289 ukrainische Angriffe anhand von Daten der Beobachtungsgruppe Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) .

anhand von Daten der Beobachtungsgruppe . Untersucht wurden Angriffe auf Ziele, die mindestens 100 Kilometer von den russischen Grenzen entfernt lagen.

lagen. Zwischen 2022 und Ende 2024 erfüllten 335 Angriffe diese Kriterien.

erfüllten diese Kriterien. Im Jahr 2025 führte die Ukraine bereits 658 Tiefenangriffe durch.

führte die Ukraine bereits durch. Damit wurden 2025 fast doppelt so viele dieser Angriffe verzeichnet wie in den drei Vorjahren zusammen.

dieser Angriffe verzeichnet wie in den drei Vorjahren zusammen. Setzt sich das aktuelle Tempo fort, könnte die Ukraine im Jahr 2025 mehr als 800 Tiefenangriffe durchführen.