Russland: Spekulationen über verschwundene Bankchefin Nabiullina

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Seit Wochen ist die Chefin der russischen Zentralbank, Elvira Nabiullina, von der Bildfläche verschwunden. Zuletzt war sie am 28. Mai während Wladimir Putins Besuch in Kasachstan öffentlich zu sehen. Vergangene Woche hatte Nabiullina zwei Auftritte abgesagt, wie Reuters berichtet. Darunter Russlands größte Wirtschaftskonferenz, wo sie auf dem zentralen makroökonomischen Podium sprechen hätte sollen. Offiziell befinde sich Nabiullina im Krankenstand, teilt die Zentralbank mit. Details zur Erkrankung sind öffentlich nicht bekannt. Das Verschwinden von Nabiullina, die die russische Zentralbank seit 2013 leitet, sorgt für Spekulationen. Das Fachportal Wremja i Dengi sprach etwa von einer „diplomatischen Krankheit“, wie die Frankfurter Rundschau berichtete.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Anastasia Barashkova Beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg wurde der Name der Notenbankchefin von der Rednerliste gestrichen.

Gerüchte über Streit zwischen Putin und Nabiullina Inzwischen werde ein Streit zwischen Putin und der Chefbankerin vermutet. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte daraufhin, es gebe keinen Grund für Verschwörungstheorien bezüglich Nabiullinas Abwesenheit. Es sei nicht ungewöhnlich, dass Menschen manchmal krank werden. Er wünsche der Bankchefin eine rasche Genesung. In oppositionellen Medien mehren sich Gerüchte über einen möglichen Rücktritt Nabiullinas. Sie ist derzeit in ihrer dritten Amtszeit als Zentralbankchefin. Diese läuft noch bis Juni 2027. Eine vierte Amtszeit ist ihr gesetzlich nicht möglich. Seitens der russischen Wirtschaft sieht sich die Notenbankchefin mit heftiger Kritik konfrontiert.