EU-Reaktion: „Wer sich mit Hunden schlafen legt, wacht mit Flöhen auf“

„Das Flirten mit russischen Oligarchen, wie das viele auf der rechtspopulistischen Seite tun, bleibt nicht ohne Konsequenzen. Und oft belassen sie es nicht beim Flirten – von Farage bis Le Pen bis Salvini“, sagt Martin Selmayr, Generalsekretär der EU-Kommission in einer ersten Reaktion auf das Strache-Video. „Wer sich mit Hunden schlafen legt, muss sich nicht wundern, wenn er mit Flöhen aufwacht“, meint Selmayr im KURIER-Gespräch an der Donauuni Krems am Rande einer Universitätsvorlesung.