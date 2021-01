EU-Milliarden für Batterieprojekt

Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager bezeichnete die Initiative als beispielhaft für das Zusammenwirken von Wettbewerbspolitik und Innovation. "Sie ermöglicht bahnbrechende Innovationen und stellt gleichzeitig sicher, dass mit begrenztem öffentlichen Mitteleinsatz private Investitionen mobilisiert werden, gleichzeitig aber die Wettbewerbsverzerrungen so gering wie möglich gehalten werden." Binnenmarkt-Kommissar Thierry Breton äußerte die Hoffnung, dass das Projekt der europäischen Industrie einen Wettbewerbsvorteil verschaffen werde und "dringend benötigte Arbeitsplätze schaffen" werde.

Gewessler sieht "Beitrag zum Klimaschutz"

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) äußerte sich erfreut über die Genehmigung der Beihilfen durch die EU-Kommission. "Österreich kann hier einen ganz wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz in Österreich und der Europäischen Union leisten und gleichzeitig den Forschung- und Entwicklungsstandort stärken", teilte sie in einer Aussendung mit.

Die vom Klimaschutzministerium geförderten Projekte "stehen kurz vor dem Start und laufen zwischen vier und acht Jahren", hieß es. Mit der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) und der Austria Wirtschaftsservice (aws) werde nun rasch an der nationalen Umsetzung der sechs Einzelprojekte gearbeitet. AVL arbeitet an einer Qualitätsverbesserung in der Modul- und Packproduktion, Borealis an hochwertigen Polyolefin-Lösungen für Batterie-Komponenten, Miba an Komponenten für Thermomanagement, Rosendahl Nextrom an Produktions- und Prozesslösungen für den Batterie-Zusammenbau, Varta Micro Innovation an Energiespeichern und Voltlabor an sicheren und zuverlässigen Gesamtbatterien basierend auf der Rundzelle.