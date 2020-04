EU-Kommission verteidigt Beihilfenrecht

So habe die EU-Kommission während der Corona-Krise 64 Beihilfenentscheidungen zu 76 nationalen Maßnahmen in 23 EU-Ländern und Großbritannien getroffen. Die EU-Kommission habe auch das Hilfspaket der österreichischen Bundesregierung für Unternehmen in der Corona-Krise im Umfang von 15 Milliarden Euro sowie spezielle Hilfen für Klein- und Mittelbetriebe bis zu 500.000 Euro pro Unternehmen gebilligt.

Opposition uneinig

SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter warf dem Finanzminister in einer Aussendung vor, die Wirtschaftstreibenden mit einem "PR-Placebo" beruhigen zu wollen. Die NEOS dagegen unterstützten den Vorstoß, das Beihilferecht vorübergehend abzuschaffen, um kleinen Unternehmen schneller helfen zu können.