Blümel auf CNN: Steuern sollen sinken, um Wirtschaft anzukurbeln

Hyperaktive Moderation

Der britische Anchorman Richard Quest ist mit seiner CNN-Sendung „ Quest Means Business“ einer der wohl bekanntesten Wirtschaftsjournalisten weltweit. Seine Spezialität: Als langweilig geltende Themen unterhaltsam aufbereiten. Und das auf mitunter schrullige Art, garniert mit speziellem Humor und einem fast schon hyperaktiven Moderationsstil.

Der 58-Jährige, der speziell als Luftfahrt- und Reiseexperte gilt, deckt ein geradezu abenteuerliches Spektrum ab. Allein in den vergangenen Tagen widmete er sich so einem 134 Jahre alten Gewürzgeschäft in der Türkei ebenso wie einer Kosmetikfirma in Ghana, die beide wegen Corona ums Überleben ringen. Dazwischen war noch Zeit für ein Videotelefonat mit der Chefökonomin des Währungsfonds über die IWF-Prognose.

Im April 2008 geriet Quest unfreiwillig selbst in die Schlagzeilen, als er morgens um 3.40 Uhr von der Polizei im New Yorker Central Park aufgegriffen und die Droge Metamphetamin bei ihm gefunden wurde. Dessen Konsum steht im Ruf, starke Euphorie auszulösen, die Leistungsfähigkeit und das Mitteilungsbedürfnis zu erhöhen. Durch eine sechsmonatige Therapie konnte der Moderator einer Verurteilung entgehen.