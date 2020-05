EU-Ziele 2030: Schutz für Klima und Industrie

Was beide Pakete verbindet, sind die Energiepreise, die in Europa deutlich über jenen in Konkurrenz-Märkten wie Amerika liegen. Zur Stärkung der Industrie müssten die Energiepreise deutlich gesenkt werden. Doch geht das angesichts der investitionsintensiven Erneuerbaren Energien nicht immer mit dem Klimaschutz einher. Die Kommission glaubt, dass mit einer Öffnung der nationalen Energiemärkte in Richtung eines gemeinsamen Marktes die Preise sinken würden – wenn die Mitgliedsstaaten einen einheitlichen Energiemarkt wollen.

Die Kommission stellt es den Staaten frei, ob sie auf die umstrittene Förderung von Schiefergas setzen. Falls ja, solle ein „angemessener Umwelt- und Klimaschutz gewährleistet“ werden. Das „ Fracking“, das Aufbrechen von Gestein durch Einpressen von Flüssigkeiten, mit dem Schiefergas gefördert wird, sei sorgfältig zu prüfen.