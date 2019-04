EU-Industrie kann sich Klimazölle vorstellen

Für Europas Industrie waren sie bisher ein Rotes Tuch: Klimazölle, also Zölle auf Einfuhren, bei deren Herstellung mehr Kohlendioxid anfällt als in europäischer Produktion. Nun aber vollzieht der Industrieverband BusinessEurope eine bemerkenswerte Wende: „ Europas Industrie hat ihre -Emissionen zwischen 1990 und 2016 um 37 Prozent gesenkt“, schildert Business-Europe-Generaldirektor Markus Beyrer. Und sie verfolge auch das von der EU-Kommission vorgegebene Ziel, bis zur Mitte des Jahrhunderts zur „Klimaneutralität“ beizutragen – also die Wirtschaft binnen 30 Jahren so umzubauen, dass sie das Weltklima nicht mehr belastet.