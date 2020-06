EU-Gipfel: Merkel zittert, Monti warnt

Zur Vorbereitung des EU-Gipfels sind gestern Europa-Abgeordnete nach Wien angereist: Othmar Karas ( ÖVP), Andreas Mölzer ( FPÖ) und Ewald Stadler (BZÖ) nahmen an der Sitzung des EU-Hauptausschusses teil. " Europa wird zerfallen, der große Krach kommt", donnerte Stadler in gewohnter Lautstärke. Da könnten noch so viele "Gipfel, Super-Gipfel und Hypergipfel" abgehalten werden. "Jetzt sag’ endlich, was du eigentlich willst", fuhr ihm der Grüne Werner Kogler in die Parade. Stadler: "Ich will, dass ihr Grünen nicht den Steigbügelhalter für die Regierung spielt, sondern eine Volksabstimmung über den Rettungsschirm herbeiführt. Sonst braucht ihr gar nicht mehr über die direkte Demokratie reden." Zustimmung aus dem FPÖ-Eck.

Damit waren die Fronten abgesteckt. Hie Blau und Orange, die einen "Nord-Euro" und Volksabstimmungen fordern, da die Regierungsfraktionen SPÖ und ÖVP sowie die Grünen, die in einer Stärkung Europas den Ausweg aus der Krise sehen. "Einen großen Wurf" erwartet Vizekanzler Michael Spindelegger für die EU. "Erstmals geht es bei diesem Gipfel nicht mehr nur um kurzfristige Krisenbewältigung, sondern um Fortentwicklung der EU", lobte Spindelegger.

Kanzler Werner Faymann sagte den Abgeordneten, die Regierung dränge in Brüssel auf die ehebaldige Einsetzung eines Konvents für eine große Vertragsänderung. Bis es so weit sei – der Prozess dauert Jahre –, werde es viele Zwischenschritte geben in Richtung Banken- und Fiskalunion. Die Regierung bekennt sich dazu, Kompetenzen an Brüssel abzugeben, um die Finanz- und Wirtschaftspolitik in der gemeinsamen Währungszone abzustimmen. Die Kontrolle der Staatshaushalte durch die EU sei eine Bedingung.

Martin Bartenstein ( ÖVP) entgegnete den Blauen, die gestern zu einer Anti-Rettungsschirm-Demo aufriefen: "Ein Scheitern des Euro birgt größere Risken als ein Erhalt des Euro."