Was tun gegen grüne Lügen? EU müht sich mit Greenwashing ab

Wie viel Kontrolle?

Das grundlegende Ziel ist klar und unumstritten: Wenn eine Firma ihrem Produkt „grüne“ Eigenschaften zuschreibt, muss sie das beweisen können, und zwar auf wissenschaftlicher Grundlage und nach einheitlichen EU-Standards. Inhaltleeres Blabla wie etwa, „diese Seife schützt unsere Natur“, wird dann nicht mehr möglich sein.

So strikt aber wollten viele EU-Staaten das Gesetz nicht haben. Vor allem kleinere Unternehmen, wandte auch Österreich ein, wären von so vielen Analysen und der dazugehörigen Dokumentation überfordert. Also schlägt man ein so genantes „vereinfachtes Verfahren“ vor. Dabei kann sich das Unternehmen etwa auf bereits existierende Umweltlabels berufen, deren Bedingungen man erfüllt.

In Österreich gibt es bewährte Modelle wie das Umweltzeichen, auf die sich der Konsument weitgehend verlassen kann. In anderen EU-Ländern dagegen sind diese Labels eher der Fantasie der Unternehmen überlassen.

Noch schwieriger wird es, wenn etwa bäuerliche Produkte aus der Region mit Sojamilch aus Südamerika verglichen werden: Klimabilanz, oder ökologischer Fußabdruck sind dann eine Frage der schlaueren Rechentricks.