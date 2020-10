EU erlaubt Fixkostenzuschuss bis zu 3 Millionen Euro

Die Nachbesserungen beim Fixkostenzuschuss sind Teil des sogenannten „Befristeten Rahmens für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft nach dem Covid-19-Ausbruch“. Innerhalb dieses Rahmen steht es den EU-Mitgliedstaaten frei, staatliche Maßnahmen zur Krisenbewältigung im eigenen Land zu setzen. Dazu sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager: „Heute verlängern wir die Geltungsdauer des Rahmens, damit die Wirtschaft auch weiterhin die benötigte Unterstützung erhalten kann, ohne dass der Wettbewerb im EU-Binnenmarkt das Nachsehen hätte.“

In den vergangenen Monaten hat die EU-Kommission auch staatliche Maßnahmen genehmigt, die über den Rahmen hinausgingen – auf Basis einer Katastrophenklausel. So war es etwa beim Fixkostenzuschuss für österreichische Unternehmen in Höhe von acht Milliarden Euro, für den die Europäische Kommission im Mai grünes Licht gegeben hatte.