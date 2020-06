EU entscheidet bis 6. Juli über ams-Angebot für Osram

Die Europäische Kommission will bis 6. Juli über das Übernahmeangebot des steirischen Sensorspezialisten ams für den deutschen Autozulieferer und Lichtkonzern Osram entscheiden. Der Apple-Zulieferer will mit Osram ins Autogeschäft einsteigen und hatte die europäischen Wettbewerbshüter am 29. Mai über den Deal informiert.

Die Kommission kann das 4,6 Mrd. Euro schwere Offert entweder mit oder ohne Bedingungen absegnen, bei ernsthaften Bedenken kann auch eine viermonatige Untersuchung eingeleitet werden.