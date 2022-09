EU-Energieagentur: Ausweichen auf LNG kostet mindestens 50 Mrd.

"Wir haben also eine beispiellose Angebotsknappheit bei Gas und bei Strom und gro├če Unsicherheit, wie sich diese Situation weiter entwickeln wird und welche Interventionsma├čnahmen ergriffen werden. Wenn ein Marktrahmen das nicht in hohe Gaspreise, hohe Strompreise und gro├če Volatilit├Ąt ├╝bersetzen w├╝rde, w├╝rde ich sagen, dass mit dem System etwas sehr falsch l├Ąuft." Daher sollte man das bestehende System nicht sofort verwerfen, sondern diskutieren, wie man es verbessern und anpassen k├Ânnte, so Zinglersen.

Markt bleibt Erfolgskonzept

Man sei heute in einer Ausnahmesituation, sagte der ├Âsterreichische Energieregulator Wolfgang Urbantschitsch. "Hier ist es tats├Ąchlich auch gerechtfertigt kurzfristig in den Markt einzugreifen." Man m├╝sse aber auch daran denken, wie es mittelfristig weitergehen soll. "Ich bin davon ├╝berzeugt, dass ein wettbewerbsorientierter Markt nach wie vor der richtig ist, um die Energiewirtschaft richtig aufzustellen und die Energieversorgung sicherzustellen", so der E-Control-Vorstand. "All das, was wir jetzt tun, sollte nur auf Zeit sein, um durch diese schwierige Phase zu kommen."