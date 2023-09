EU bekräftigt Pläne zur Digitalisierung des gelben Impfpasses

Dafür soll die WHO das System hinter den EU-Zertifikaten für Impfungen oder Genesung, einschließlich seiner Grundsätze und Technologie, übernehmen. "Sollte also eine neue Gesundheitsbedrohung auftauchen, werden wir in der Lage sein, schneller darauf zu reagieren", schrieben die Kommissare nun.