EU-Bankenaufseher beruhigt: „Alles nicht so schlimm“ bei Krediten

Daran änderten auch einzelne Megapleiten in diesem Bereich, allen voran die Implosion des Signa-Konglomerats von René Benko, nichts. Laut Ansicht von Campas Gastgeber, FMA-Vorstand Helmut Ettl, war die Signa-Pleite seitens der heimischen Aufsicht im engen Austausch mit den Instituten gewissermaßen antizipiert worden und war deshalb vom Risiko her auch stets beherrschbar.

Der stark unter Druck geratene Markt für Gewerbeimmobilien stelle zwar für einzelne Banken ein erhöhtes Risiko dar, jedoch kein „Systemrisiko“ auf europäischer Ebene. Der Preisverfall bei Gewerbeimmobilien, so sehr er für deutsche und österreichische Banken und ihre Aufseher ein heikles Thema sein mag, werde auch „keine neue Finanzkrise“ auslösen. Diese tröstliche Ansicht vertrat der Vorsitzende der EU-Bankenaufsicht (EBA), der Spanier José Manuel Campa , bei einem Arbeitsbesuch in Wien.

Trotz der nun sinkenden Zinsen sei hier für Banken weiterhin Vorsicht geboten, sagen Campa und Ettl unisono. Das zeige die überdurchschnittlich hohe Rate an uneinbringlichen Krediten, die auf fünf Prozent gestiegen ist. Und generell das höhere Kreditvolumen in diesem Teil des Gesamtkreditmarkts.

Fix oder variabel

Jedes Land in Europa sei aber anders, jede große Bank müsse einzeln betrachtet werden, sagt Campa. In seinem Heimatland Spanien werden die meisten Kredite variabel vergeben. Der Profit der Banken sei daher in der Phase des Zinsanstiegs enorm gestiegen. In Frankreich, wo die EBA ihren Sitz hat und Campa lebt, seien hingegen rund 90 Prozent der Kredite fix verzinst. Die Gewinne der Banken hätten sich kaum bewegt, und würden jetzt angesichts großer Investitionserfordernisse, etwa in der Digitalisierung, tendenziell fehlen.