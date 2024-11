Neue EU-Abwasserregel soll Versorgung mit Medikamenten gefährden

In den Kläranlagen von allen Städten in der EU mit über 150.000 Einwohnern soll künftig eine zusätzliche - vierte - Klärstufe zum Einsatz kommen, die mikroskopische Verunreinigungen aus dem Abwasser filtert. So steht es in der Überarbeitung der kommunalen Abwasserrichtlinie. Die EU will damit vor allem Substanzen aus dem Abwasser entfernen, die von Medizin- und Pflegeprodukten stammen. Die Pharma- und die Kosmetikbranche sollen einen Großteil der Kosten für die Erweiterung der Kläranlagen tragen.