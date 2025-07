„Die zwei Fonds ProReal 9 und ProReal 10 konnten in der Zeit, in der Form und in der Art, wie es zugesagt war und es in den Prospekten stand, die Gelder nicht rückführen“, bestätigt Erwin Soravia dem KURIER. „Das war nicht angenehm und lustig, weil du als Konzern blockiert bist. Jede Bank sagte, ihr habt im Konzern in der Ecke rechts unten eine Insolvenz, du kriegst keine Neufinanzierung.“ Für das Insolvenzverfahren habe man sich entschieden, weil „ab und zu ein Schrecken mit Ende besser ist als ein Schrecken ohne Ende“.

Nachrangige Darlehen

Was wurde falsch gemacht? Laut Soravia sei die Ursache der Probleme in der Immobilienkrise zu suchen: Steigende Zinsen und steigende Baukosten, kaum Finanzierungen und Verkäufe.

Doch manches ist hausgemacht. Über die im Jahr 2020 erworbene Hamburger One Group und ihre ProReal-Fonds hat Soravia Anlegergelder in Deutschland eingesammelt – in Form von nachrangigen und unbesicherten Schuldverschreibungen. Insgesamt soll Soravia bei 16.000 Anlegern so 950 Millionen Euro eingesammelt haben. Die Gelder wurden als nachrangige Darlehen unter anderem an die SC Finance Four und von dort an die Projektgesellschaften weitergereicht. Die Anleger sollten zehn Prozent Zinsen erhalten, waren aber nicht direkt an den Immobilien beteiligt.