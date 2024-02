Erwache, Drache! Chinesisches Neujahr löst historische Reisewelle aus

Neben der weiter schwelenden Immobilienkrise rund um die Milliardenpleite Evergrande stottert auch der so wichtige Exportmotor. An den Börsen kam es zuletzt zu einem gefährlichen Ausverkauf, sodass die Führung in Peking eingreifen musste. Staatlich unterstützte Investoren weiteten ihre Aktienkäufe aus, und zugleich grenzten die Behörden Nettoverkäufe und Leerverkäufe etwa von Fonds ein.

Chinas Wirtschaft wuchs im Vorjahr zwar um 5,2 Prozent und erreichte damit das offizielle Ziel von rund 5 Prozent . Doch die Erholung verlief holprig, die Regierung in Peking musste mit Konjunkturspritzen nachhelfen. Seit Ende der Corona-Eindämmungsmaßnahmen Ende 2022 hat die Volksrepublik Schwierigkeiten, an die wachstumsstarke Zeit von vor der Pandemie anzuknüpfen.

Deflationsängste

Unsicherheit und Misstrauen in die Wirtschaftsleistung, aber auch steigende Arbeitslosigkeit dämpfen die Einkaufslust. Die Preise sind zu Jahresbeginn so stark gefallen wie seit über 14 Jahren nicht mehr und schüren damit Ängste vor einer konjunkturschädlichen Deflationsspirale. Die Inflationsrate lag im Vorjahr bei nur 0,2 Prozent. In Erwartung weiter sinkender Preise halten sich die Chinesen mit Ausgaben zurück.

In der Ferienwoche stehen viele Fabriken still, manche sogar länger. „Da hebt dann oft gar niemand am Telefon ab“, erzählt Rößler. Der Stillstand wirkt sich auf die Exporte und zum Teil auf globale Lieferketten aus.