Ein Teller voll Glück: Wie Chinesen Neujahr in Wien feiern

Eigentlich feiere er gar nicht so gerne, sagt Peijun Xia (nicht mit dem Autor verwandt, Anm.) während er die Pekingente in kleine Stücke schneidet. Er ist Koch in einem Dim-Sum-Restaurant neben dem Wiener Naschmarkt, wo sich zahlreiche chinesische Restaurants und Supermärkte angesiedelt haben. Beim alljährlichen Neujahrsfest sind seine Kochkünste immer sehr gefragt: „Zu viel Arbeit, da kann ich die Zeit gar nicht richtig genießen“, fügt Xia hinzu. Doch sobald die Ente tranchiert ist und er sie seiner Frau und seinem Sohn serviert, muss er doch lächeln: Dann überwiegt die Vorfreude auf das gemeinsame Festessen mit der Familie.

30.000 Chinesen in Wien

In China und anderen Teilen Ostasiens ist das Neujahrsfest der wichtigste Feiertag im Jahr. Der KURIER hat sich daher in der chinesischen Community in Wien umgehört, wie sie das große Fest hierzulande zelebriert. Immerhin umfasst die Community samt Angehöriger der zweiten und dritten Generation laut Integrationsfonds um die 30.000 Mitglieder.

Peijun Xia feiert mit seinem Sohn Siven Xia und seiner Frau Aifen Gao in diesem Jahr in großer Runde – um die 60 Verwandte und Freunde sind mit dabei. Zentral ist natürlich das gemeinsame Essen. Was auf dem Speiseplan steht? „Bei uns gibt es immer Reiskuchen, Fisch und Teigtaschen“, erzählt Siven Xia.