Erstmals über 10 Prozent Bio-Anteil im Lebensmittelhandel

Der Bio-Anteil im Lebensmittelhandel wird heuer einen neuen Höchstwert erreichen. Erstmals werde er zweistellig - in der Höhe von 10 Prozent - ausfallen, teilte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Samstag bereits aus der neuesten Roll-AMA-Analyse mit, die am Montag präsentiert wird. Vor allem Milch und Eier sind gefragt aber auch Erdäpfel, Gemüse und Fruchtjoghurt.

Ein durchschnittlicher Haushalt kaufte im ersten Halbjahr 2020 biologische Frischeprodukte im Wert von 97 Euro ein. Das entspricht einem Plus von 17 Prozent. Fast jeder Österreicher griff mindestens einmal in den vergangenen sechs Monaten zu einem Bio-Produkt.