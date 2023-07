Erste Group: Gewinn steigt auf 1,5 Milliarden Euro

Das Kundenkreditvolumen stieg um 1,4 Prozent (seit Jahresbeginn) auf 204,9 Mrd. Euro. Die Quote notleidender Kredite (non-performing-loans/NPL) stand unverÀndert bei 2,0 Prozent.

StĂ€rker als die Kundenkredite wuchsen die Kundeneinlagen, die um 7,6 Prozent auf 241,1 Mrd. Euro zulegten. ZuwĂ€chse bei den Einlagen gab es laut der Bank in allen KernmĂ€rkten, insbesondere aber in Österreich und Tschechien. Das Kredit-Einlagen-VerhĂ€ltnis lag bei 85 Prozent (90,2 Prozent per Ende 2022).

