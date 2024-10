Neue Erneuerbare-Energie-Projekte in Gratkorn und Ebreichsdorf

Am Freitag wurden Neuigkeiten zu zwei Ökostromprojekten verkündet. Der Verbund und die Energie Steiermark haben am Freitag in Gratkorn nördlich von Graz ein neues Laufkraftwerk an der Mur in Betrieb genommen. Rund 100 Millionen Euro wurden investiert. Nach etwa zweieinhalb Jahren Bauzeit liefert das Wasserkraftwerk nun mit zwei Turbinen eine Leistung von elf Megawatt und erzeugt rund 54 Mio. Kilowattstunden Strom pro Jahr für bis zu 15.000 Haushalte. Die örtliche Bevölkerung kann sich am Samstag bei einem "Tag der offenen Tür" selbst ein Bild von der neuen Anlage machen.