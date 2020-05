Erholung des Geschäftsklimas in Eurozone

Die Stimmung bei Unternehmern und Verbrauchern der Eurozone zieht nach dem Rekordeinbruch wegen der Coronakrise wieder leicht an. Das Barometer für das Geschäftsklima kletterte im Mai um 2,6 auf 67,5 Punkte, wie die EU-Kommission am Donnerstag bekannt gab.

Sie erkennt darin "erste Anzeichen einer Erholung", nachdem die inzwischen in vielen Ländern wieder gelockerten Kontaktbeschränkungen im April viele Geschäfte zum Schließen zwangen. Ökonomen hatten allerdings einen stärkeren Anstieg auf 70,3 Zähler erwartet.

Sorgenfall Dienstleistungssektor

Besonders die Industrie-Manager und die Verbraucher zeigten sich optimistisch, dass das Schlimmste hinter ihnen liegt. Bei den Dienstleistern trübte sich die Stimmung hingegen weiter ein, wenn auch in einem langsameren Tempo als in den beiden Vormonaten. Auch in der Baubranche zeigte das Barometer leicht nach unten, während es im Handel minimal zulegte.