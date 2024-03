Entscheidung über Privatkonkurs von René Benko: Vorlage-Frist läuft heute ab

Jetzt wird es ernst: Nachdem Mitte Februar die Insolvenzeröffnungstagsatzung gegen Signa-Gründer René Benko persönlich am Landesgericht Innsbruck über die Bühne gegangen war, naht nun die Entscheidung über eine mögliche Zahlungsunfähigkeit des Unternehmers. Heute, Dienstag, läuft die Frist für das Vorlegen weitere Unterlagen bzw. Urkunden durch die Parteien ab. Den Insolvenzantrag hat der Finanzprokuratur, die Anwältin der Republik Österreich, eingebracht, obwohl Benko einen Steuerstundungsantrag gestellt haben soll.

Mit einer Entscheidung des Insolvenzrichters sei "frühestens am Donnerstag" zu rechnen, hieß es seitens des Landesgerichts gegenüber der APA. Der Richterspruch soll medial per Aussendung bekannt geben werden. Die Frist bis inklusive 5. März war den Parteien bei der Tagsatzung am 13. Februar eingeräumt worden - eine Entscheidung war damals noch nicht möglich gewesen.