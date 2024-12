Energiegemeinschaften können mehr als günstigen Strom liefern

Verbrauchsmuster

Die Energiegemeinschaft fungiert wie eine Art zweite Stromquelle, die mal mehr, mal weniger Strom liefert und den Bezug vom üblichen Stromversorger dementsprechend reduziert. Viele lokal agierende Erneuerbare Energiegemeinschaften (EEG) oder überregional auftretende Bürgerenergiegemeinschaften (BEG) bieten attraktivere Preise und 100-prozentigen Ökostrom. EEG haben außerdem den Vorteil, dass man für den von ihnen bezogenen Strom weniger Netzentgelte zahlt.

Ist der Eintritt in eine Energiegemeinschaft also ein einfaches Mittel, um Stromkosten zu senken? „Grundsätzlich ja, aber es muss auch energietechnisch Sinn machen“, erklärt Stephan Heidler, Leiter der Österreichischen Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften des Klimafonds. „Wenn es sich um eine EEG handelt, die nur Strom aus Photovoltaik anbietet und mein Haushalt hat in der Früh und am Abend den höchsten Verbrauch, dann profitiere ich unter der Woche kaum davon.“