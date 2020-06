Energiegeladenes Musical

Ein teilweise unterhaltsames Lehrstück rund um Strom, seine Produktion, Verschwendung und Alternativen spielen Kinder der vierten Klasse einer Wiener Volksschule derzeit im Theaterhaus für junges Publikum, dem Dschungel Wien im MuseumsQuartier.

Die Story: Der Blue-Ray-Disc-Player feiert Geburtstag. Zur Feier lädt er Joule, die elektronische Waage, Toto, den Toaster, Sabirne, die Energiesparlampe, Jimmy, die E-Gitarre und alle seine anderen elektrischen Freunde ein. Sie lassen es richtig krachen. Kurzschluss. Was nun? Die Freund_innen beschließen, den Weg des Stromes zurückzugehen, sie kriechen in ihre Lieblingssteckdosen Auf dem Weg durch die Kabeln erleben sie teils Abenteuerliches, teils Lehrreiches in witziger Form.