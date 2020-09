Emirates: „Wir stehen in den Startlöchern“

Auch mit dem Großraumflugzeug Airbus A380?

Der Großteil der A 380-Flotte ist noch gegroundet. Wir fliegen nur einige Destinationen damit, wie London und Paris. Die meisten Flüge führen wir derzeit mit Boeing 777 durch. Wir haben auch die größte 777er-Flotte weltweit. Wenn der Markt wieder da ist, werden unsere Passagiere sicher nicht auf den A 380 verzichten müssen. Wir können unsere Flotte sofort hochfahren. Viele Airlines werden damit Schwierigkeiten haben, weil sie die Flugzeuge und/oder die Mitarbeiter nicht mehr haben. Wir sind positiv und planen schon fest. Die Lounges werden schrittweise geöffnet und den Chauffeur-Service gibt es auch schon wieder. Der Winter kommt und das Bedürfnis zu reisen, wird steigen.

Wie schätzen Sie den Geschäftsreise-Verkehr ein?

Geschäftsreisende sind die ersten, die wieder fliegen. Viele unserer Kunden haben beispielsweise Projekte in Asien, da müssen die Techniker hin. Aber auch die klassischen Geschäftsreisenden besuchen ihre Kunden persönlich.

Aber in Krisenzeiten sparen die Firmen doch bei Reisen.

Wir haben mehrere Krisen hinter uns, denken Sie an 9/11 oder SARS. Die Firmen haben mit Videokonferenzen begonnen und es hat geheißen, die Leute werden sich so daran gewöhnen, dass sie nicht mehr fliegen. Als die Krisen vorbei waren, sind alle sehr rasch wieder geflogen. Jetzt sind die digitalen Kommunikationsmöglichkeiten viel weiter entwickelt und der Stillstand dauert länger. Die Geschäftsreisenden werden sicher wieder fliegen, ich wage nur keine Prognose über die Intensität.

Kommen wir zum Thema Staatshilfe. Jetzt wird auch die staatliche Airline Emirates vom Staat unterstützt.

Die Mitbewerber haben uns in der Vergangenheit immer staatliche Subventionen vorgeworfen. Das hat nie gestimmt. Doch jetzt sind wir in einer Phase, wo keine Netzwerk-Airline ohne entsprechende Hilfe überleben kann. Die Regierung in Dubai steht hinter uns, wir haben erstmals Staatshilfe erhalten. Zwei Milliarden Dollar.

Sehen Sie nicht die Gefahr, dass ohnehin kaputte Unternehmen mit Staatshilfe künstlich am Leben erhalten werden und die Rufe nach nationalen Beschränkungen laut werden?

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Luftfahrt sind beispiellos. Doch Staatshilfe darf kein Werkzeug sein, um ineffiziente Airlines über Wasser zu halten. Einige Carrier werden unseligerweise die Krise als Vorwand nutzen, die Liberalisierung in der Luftfahrt zurückzudrehen. Ich glaube, gerade jetzt brauchen wir offene Märkte, im Interesse und zum Vorteil der Verbraucher. Liberalisierte Märkte sind entscheidend, um die internationale Vernetzung und Anbindung aufrecht zu erhalten, wenn überall Flugkapazitäten reduziert werden.

Wird die Krise den Markt konsolidieren, werden Fluggesellschaften aufgeben müssen?

Ja. Starke Airlines werden überleben und weniger starke nicht. Emirates wird sicher zu den starken gehören.

Wie sehen Sie die Zukunft des Fliegens?

Die Hygiene-Maßnahmen werden noch eine Zeitlang bleiben. Aber nach einer Konsolidierungsphase wird Fliegen nicht entscheidend anders sein als vorher. Wir werden nach wie vor Economy, Business und First haben und die Lounges. Der Weltluftfahrtverband IATA prognostiziert in den nächsten 10 bis 15 Jahren weltweit eine Verdoppelung der Passagiere.

Wachstumskritiker und Grüne sehen das ganz anders.

Vielleicht bei den Kurzstrecken. Aber die Weltluftfahrt entwickelt sich nicht rückwärts, sondern nach vorne.