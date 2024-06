Kurz vor der entscheidenden Aktionärsabstimmung über das milliardenschwere Vergütungspaket für Tesla-Gründer Elon Musk hat ein Großaktionär den Firmenchef wegen Insiderhandels verklagt.

In der am Dienstag eingereichten Klageschrift fordert der Pensionsfonds ERSRI das Gericht auf, Musk zur Rückzahlung von "unrechtmäßigen Gewinnen" in Milliardenhöhe zu verurteilen, die der Tesla-Chef durch den Verkauf von Tesla-Aktien unter Ausnutzung von Insiderinformationen erzielt habe.