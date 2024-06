Elon Musk findet AfD nicht extremistisch

So lieferte er sich Ende letzten Jahres eine Auseinandersetzung mit dem deutschen Auswärtigen Amt über die deutsche Hilfe für die Bergung von Migranten im Mittelmeer ( mehr dazu) . Am Treffen der postfaschistischen Partei Fratelli d´Italia war er Gast. Und als sich der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner über einen Abschiebebescheid der Schweizer Kantonspolizei lustig machte und von einem "Push-Back" sprach, fragte Musk auf X: "Ist das legal?"

Elon Musk , Unternehmer, mischt sich gern in politische Angelegenheiten ein. Nicht nur in jene der USA, auch außenpolitisch zwitschert Musk gern seine Meinung.

AfD-Positionen "klingen nicht extremistisch"

Nun hat sich Musk nach der Europawahl lobend über die AfD geäußert. Die Partei werde als rechtsextremistisch bezeichnet, "aber die politischen Positionen der AfD, von denen ich gelesen habe, klingen nicht extremistisch", schrieb Musk am Sonntag auf seiner Online-Plattform X.

Die AfD schnitt bei der Europawahl am Sonntag als zweitstärkste Kraft in Deutschland nach der konservativen Union CDU/CSU ab und gewann die Kommunalwahlen in Brandenburg. Der Verfassungsschutz stuft den AfD-Landesverband als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein. Der Elektroauto-Hersteller Tesla betreibt in Grünheide bei Berlin seine einzige Fabrik in Europa.