Elon Musk will Blockier-Funktion bei X/Twitter abschaffen

Elon Musk kündigte am Freitag an, die Blockier-Funktion auf dem früher Twitter genannten Dienst X abschaffen zu wollen. Nutzerinnen und Nutzer der Plattform könnten damit nicht mehr verhindern, dass andere Personen ihre Aktivitäten auf X/Twitter verfolgen können. Sie könnten dann zwar weiterhin missliebige Personen "stummschalten“, sodass deren Meldungen nicht mehr in ihrem Feed ausgespielt werden. Unliebsame Personen könnten ihnen aber weiterhin folgen.

Das Blockieren kommt bei X/Twitter-Nutzern vor allem zum Einsatz, um sich Trolle und Hassreden vom Leib zu halten. Musk hält die Funktion allerdings für sinnlos, wie er in einer X/Twitter-Konversation am Freitag wissen ließ. Er werde veranlassen, dass sie gelöscht werde. Eine Ausnahme sollen Direktnachrichten (DMs) von anderen Nutzern sein. Die sollen laut Musk auch weiterhin blockiert werden können.