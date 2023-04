Elektroindustrie: Ist- und KV-Löhne steigen um 9,9 Prozent

"Nach langen und fairen Verhandlungen mit der Arbeitnehmervertretung konnten wir einen Kompromiss für alle Beteiligten ausverhandeln", kommentierte Fachverbandsobmann Wolfgang Hesoun die heutige Sozialpartner-Einigung. Die Gewerkschaften PRO-GE und GPA betonten, dass die durchschnittliche Erhöhung über alle Beschäftigungsgruppen hinweg bei 10,5 Prozent liegt - "und damit deutlich über der den Verhandlungen zugrunde liegenden Inflation von 9,5 Prozent". Denn durch den Mindestbetrag von 325 Euro würden niedrigere Einkommen um bis zu 14,6 Prozent mehr Geld bekommen, rechnen die Arbeitnehmervertreter vor. Der neue Brutto-Mindestlohn betrage 2.238,66 Euro.

Gewerkschaft zeigt sich zufrieden

"Die deutlichen Lohn- und Gehaltserhöhungen sind ein Erfolg der Betriebsrätinnen und Betriebsräte, denn die Ankündigung von Betriebsversammlungen hat auf Arbeitgeberseite für Bewegung gesorgt. Nur so war es möglich, in der dritten Verhandlungsrunde einen Reallohnzuwachs in dieser Höhe zu erreichen", betonten die beiden Chefverhandler der Arbeitnehmerseite, Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA).

Weitere Verhandlungen und Abschlüsse

Am morgigen Donnerstag geht es dann in der Papierindustrie in die zweite Kollektivvertragsrunde. Hier wird um Lohn und Gehalt für 8.000 Beschäftigte gefeilscht. Bei der Chemischen Industrie mit ihren 45.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht es am 24. April in die zweite KV-Runde. Wie auch in der Papierindustrie liegt hier noch keine prozentuelle Forderung auf dem Tisch.