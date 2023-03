KV-Verhandlung: AUA bietet Bordpersonal 12,3 Prozent mehr Gehalt

Den Piloten und Flugbegleiter der AUA (3.200 Beschäftigte) winkt eine deutliche Kollektivertragserhöhung. Der AUA-Vorstand hatte am vergangenen Dienstag ein neues Angebot vorgelegt. "Wir hoffen, dass es zu einem raschen Kollektivvertragsabschluss kommt", sagt AUA-Sprecherin Sophie Matkovits zum KURIER.

Die Austrian Airlines haben dem KURIER heute eine eMail übermittelt, aus der hervorgeht, dass sie der Gewerkschaft vida und dem Betriebsrat Bord am Abend des 21. März folgendes Angebot für das fliegende Personal unterbreitet hat:

Durchschnittliche Erhöhung 12,3 Prozent ab Mai - damit deutlich über der verhandelten Jahresinflation 2022

Vollständige Rücknahme des Krisenpakets für alle Beschäftigten rückwirkend zum 1. Jänner 2023 (damit 24 Monate früher als ursprünglich vereinbart)

Im Gegenzug dazu erwartet sich das Unternehmen einen reibungsfreien Start in die Osterferien sowie einen unbeschwerten Sommer für alle Fluggäste!

Flugbegleiter:innen in den unteren Lohngruppen erhalten sogar eine Einkommensverbesserung um bis zu 23 Prozent.

Darüber will die Gewerkschaft vida die Mitarbeiter am Dienstag, den 28. März, in einer Betriebsversammlung informieren. Die Fluggesellschaft erwartet Auswirkungen auf den Flugbetrieb. Die letzte Betriebsversammlung am 7. März war in einen Warnstreik übergegangen, mehr als 40 Flüge fielen aus.

Indes sagt vida-Sprecherin Yvonne Heuber: "Wir führen unsere Verhandlungen nicht über die Medien. Für uns ist der nächste Fixpunkt die Betriebsversammlung am 28. März. Da werden die Mitarbeiter über den aktuellen Stand der Kollektivvertrags-Verhandlungen informiert und gemeinsam mit der Belegschaft wird die weitere Vorgangsweise festgelegt." Man sei aber weiterhin verhandlungsbereit.