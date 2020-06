Elektro-Shop Köck ist insolvent

Der Wiener Elektrohändler Elektro-Shop Köck GmbH, der mit 58 Mitarbeitern sechs Filialen betreibt, hat ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt. Das bestätigt der Gläubigerschutzverband Creditreform dem KURIER. Im Zuge des Insolvenzverfahrens sollen drei Filialen in Wien erhalten, aber die Standorte in Wiener Neustadt, in 1230 Wien und in Oberwart sowie das Lager in Raasdorf geschlossen werden. Damit sollen die Personalkosten deutlich reduziert werden.