Eisenbahner fordern einen „Blaulicht-Tag“ als Sonderurlaub

Es geht nicht nur um mehr Geld. Am Samstagnachmittag werden die Eisenbahn-Gewerkschafter und die Bahn-Arbeitgeber wieder Fahrt aufnehmen, um drei Kollektivverträge für 40.000 Beschäftigte in 60 Bahnbetrieben auf Schiene zu bringen. Nach dem zweistündigen Warnstreik am vergangenen Montag wird in der zehnten Verhandlungsrunde eine tragfähige Lösung angepeilt.

„Wir setzen uns am Samstag hin und verhandeln bis wir fertig sind“, kündigt Vida-Chef Roman Hebenstreit an. Eine etwaige Nachtschicht ist einkalkuliert. Doch eine Erhöhung der Ist-Löhne klar über dem Inflationsniveau (2,22 Prozent) und unter Berücksichtigung der Bahn-Produktivitätssteigerung (+6,5 Prozent) ist nur eine der Forderungen. Knackpunkt sind eigentlich die Rahmenbedingungen und die Einstiegsgehälter. „Beim Rahmenrecht könnten wir eigentlich schnell fertig sein“, sagt der gelernte Lokführer Hebenstreit. Vier Jahre seien die Experten beider Seiten schon damit befasst. Nach einer Annäherung in der vergangenen Woche sollen die Arbeitgeber diese teilweise wieder verworfen haben.

„Wir müssen aber die Rahmenbedingungen verbessern, damit wir junge Leute für die Schichtarbeit bei der Bahn gewinnen können“, sagt Hebenstreit. „Und wir müssen es schaffen, die alten Schichtarbeiter fit zu halten.“ Dazu muss man wissen, dass das Durchschnitts-Arbeitsalter auf der Bahn 46 Jahre beträgt und die Hälfte der Beschäftigen Schicht arbeitet.