Einwegpfand kostet ARA 45 Millionen Euro

Betroffen sind ein Viertel der Verpackungen, die sonst im gelben Sack oder in der gelben Tonne gelandet wären. Konkret sind das 30.000 Tonnen an PET-Flaschen und 25.000 Tonnen an Aludosen. Um deren Wiederverwertung kümmert sich jetzt der Pfandsystembetreiber EWP Recycling Pfand Österreich. Neben den entgangenen Lizenzgebühren wirken sich vor allem die fehlenden Alumniumdosen auf die Altstofferlöse des Unternehmens aus. "Die Dosen konnten gut verwertet werden", sagte ARA-Vorstand Thomas Eck.

Gebührenerhöhungen

Die Verluste durch das Einwegpfand holt sich die ARA über Gebührenerhöhungen wieder herein. Anfang des Jahres wurden die Sätze für Kunststoffverpackungen um 15 Prozent, die für Metallverpackungen um 50 Prozent angehoben. Am Land sollen die Abholintervalle verlängert werden. Von vier auf sechs Wochen, wie ARA-Vorstand Thomas Eck sagte. In Wien bleiben sie mit ein bis zweimal die Woche gleich. Durch die geringere Anzahl an Fahrten werde auch der CO2-Ausstoß reduziert.

Die Kosten-Nutzen-Relation des Einwegpfands zu beurteilen, werde spannend, sagte Eck. Denn das Pfandsystem koste viel Geld, die gesammelten Verpackungen müssten auch weite Strecken zurücklegen. Profitiert habe jedenfalls sein Sohn, erzählte der ARA-Vorstand. Der sammle die Plastikflaschen und Dosen und löse sie ein. "Er hat sein Taschengeld verdreifacht."