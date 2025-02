2025 ist ein Übergangsjahr: Da im gesamten Jahr noch Gebinde ohne Pfandlogo abverkauft werden dürfen, sofern diese vor dem 31. März 2025 produziert wurden, werden sowohl Pfand- als auch Nicht-Pfandverpackungen im Umlauf sein. "Ziel der Übergangsfrist ist es, alte Verpackungen und Etiketten weitgehend aufzubrauchen und nicht vernichten zu müssen, wodurch Ressourcen eingespart werden", hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.

Das zu Jahresbeginn eingeführte neue Pfandsystem kommt langsam in die Gänge. Laut der Abwicklerfirma Recycling Pfand Österreich sind seit Jänner bereits rund eine Million Kunststoff-Flaschen und Metalldosen mit einem Volumen von 0,1 bis 3 Liter retourniert worden. Im Umlauf waren mit Ende Jänner bereits rund 25 Millionen Pfandverpackungen. "Wir rechnen damit, dass ab März bereits eine Vielzahl an bepfandeten Getränkeverpackungen im Umlauf sein wird", sagten Monika Fiala und Simon Parth, die beiden Geschäftsführer von Recycling Pfand Österreich.

Wohin mit den Gebinden ohne Logo?

Der Lebensmittelhandel zeigte sich am Donnerstag ebenfalls zufrieden mit der Einführung. Es habe aber vor allem zu Beginn viele Fragen zur Rückgabe von Verpackungen ohne Pfandlogo gegeben. Diese dürfen noch bis zum 31. März 2025 abgefüllt und bis Ende des Jahres verkauft werden. Weil auf sie kein Pfand erhoben wurde, gäbe es auch keine Erstattung. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind darauf geschult, die Konsumentinnen und Konsumenten in solchen Fällen zu informieren und Missverständnisse zu klären“, so Christian Prauchner, Obmann des Bundesgremiums Lebensmittelhandel, in einer Aussendung.