Einladung an Letzte Generation zu wichtiger Automesse

Die Veranstalter der IAA, die am 5. September vom deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eröffnet wird, suchen den Dialog auch mit Klimaaktivisten und mit Kritikern der Veranstaltung. So soll 21-jährige Sophia Kianni am 6. September auf der IAA über die von ihr gegründete Klimaschutzinitiative Climate Cardinals sprechen.

Gegner der IAA und des motorisierten Individualverkehrs haben für den 10. September zu einer Großdemonstration "#BlockIAA!" aufgerufen. Sie werde vom Luitpoldpark aus starten, wo ab 5. September etwa 1500 Aktivisten und Aktivistinnen in einem Protestcamp erwartet werden. "Wir werden in der Innenstadt, direkt an den Ausstellungsorten, unseren Aktivismus für eine klimagerechte Mobilitätswende der IAA entgegensetzen", sagte eine Sprecherin des Organisationsteams.

Bestrafungsfantasien

Aktivisten der Letzten Generation haben seit vergangenem Jahr praktisch europaweit mit Blockaden von Straßen, Autobahnen und Flughäfen, mit Klebeaktionen an Gemälden in Museen, Störungen von Theateraufführungen und Farbattacken für Schlagzeilen gesorgt. Wenn das künftig in Österreich neuerlich geschieht, Klimaaktivisten etwa Rettungsfahrzeuge im Einsatz blockieren und dadurch Menschenleben gefährden, sollen die Verantwortlichen künftig für bis zu drei Monate hinter Gitter, wie erst kürzlich ein ÖVP-Vorschlag vorsah. Dieser war vor wenigen Tagen der dem Koalitionspartner der Grünen übermittelt worden, der sich wenig erfreut zeigte und von "Bestrafungsfantasien" sprach.

Der Vorschlag einer Strafverschärfung enthält zwei Punkte: Zum einen müsse der Leiter der Versammlung dafür sorgen, dass die Durchfahrt von Einsatzfahrzeugen nicht behindert wird. Hier droht eine Verwaltungsstrafe in Höhe von 720 Euro. Und mit drei Monaten Freiheitssprache müsse rechnen, "wer die Durchfahrt von Einsatzfahrzeugen behindert und dadurch eine Gefahr für das Leben und die Gesundheit anderer Personen herbeiführt".