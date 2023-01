Das Prophezeien von Katastrophen versperrt den Blick auf alternative ZukĂĽnfte, wenn sie den Vorwurf der Schuld mit sich fĂĽhren. Menschen, die sich schuldig fĂĽhlen, neigen zu (selbst-) destruktivem Verhalten.

So wie die selbsterklärte „Letzte Generation“. Ihre Rebellion ist im Kern eine Rache an uns allen und an kommenden Generationen. Eine Rache, die den Wandel verweigert, der für eine bessere Zukunft notwendig ist. Dabei ist der mentale Kipppunkt längst erreicht, das öffentliche Bewusstsein hat sich gedreht.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine wird als letzter fossiler Krieg und Gamechanger in die Geschichte eingehen. Die Internationale Energieagentur sieht das Jahr 2022 als „historischen Wendepunkt“ und ist optimistisch: 2025 sei der weltweite Höhepunkt der weltweiten Emissionen möglich. Wir müssen weder auf den Klima-Untergang wetten noch auf ihn warten.

In Zukunft geht es darum, Technologie, Ökologie, Natur und Lebensqualität auf einer neuen Ebene zu integrieren. Wir werden mit synthetischen Treibstoffen, Elektromobilität und Wasserstoff so viel fliegen und Autofahren können, wie wir wollen. In einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft gibt es keinen Mangel an Rohstoffen und Materialien, die Sonne bringt mehr Energie auf die Erde, als die Menschheit verbrauchen kann. Wir werden weniger, dafür besseres Fleisch essen, das nicht nur von Tieren stammen muss. Wir sind nicht die letzte Generation, sondern die erste, die mit dem Wandel begonnen hat.

Daniel Dettling ist Zukunftsforscher. Er leitet das von ihm gegrĂĽndete Institut fĂĽr Zukunftspolitik in Berlin.