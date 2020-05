Einkaufsnetz wächst analog und digital

Freitag, der 13. März, kurz bevor die Ausgangsbeschränkungen in Kraft traten, war der umsatzstärkste Tag in der Geschichte von Rewe Österreich. Um den Ansturm zu bewältigen, halfen vorübergehend sogar Soldaten und Heeresbedienstete in den Lagern der großen Lebensmittelhändler aus.

Im März verzeichnete das Unternehmen, zu dessen Reich Billa, Merkur, Penny, Adeg und die Bipa-Drogeriemärkte gehören, zweistellige Umsatzzuwächse, im April immerhin noch einstellige. Während die Kunden Lebensmittel hamsterten, brach der Drogeriemarkt ein. Insbesondere Beauty-Produkte waren vorübergehend weniger nachgefragt. Noch ist ein Teil der Belegschaft von Bipa in Kurzarbeit, es wird aber mit einer baldigen Normalisierung gerechnet.