Einkaufen am Feiertag: Diese Geschäfte haben am 8. Dezember geöffnet

Spar öffnet seine Interspar- und Eurospar-Filialen österreichweit von 10 bis 18 Uhr und alle weiteren Spar-Märkte etwa an Bahnhöfen. Zahlreiche Märkte von Billa, Billa Plus und Penny der Rewe-Gruppe haben hingegen grundsätzlich zu. Einzelne Billa-Filialen, etwa am Praterstern, der Billa-Plus im Gerngross oder in der Millenium City haben aber geöffnet. Die Sonderöffnungszeiten aller Billa-Shops gibt es hier.