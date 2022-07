Eine Streikwelle überrollt Europa

Das Hafenpersonal in Deutschland. Taxifahrerinnen und Taxifahrer in Italien. Flugpersonal verschiedener Airlines und Flughäfen. Mitarbeitende bei Amazon. Öl- und Gasarbeiter in Norwegen. Post- und Bahnbeschäftigte in verschiedenen Staaten. Die Liste an Streiks, die heuer in Europa stattfinden, ist lange. Die Gründe, die zu diesen Streiks führen, vielfältig. Ein großer Faktor für den wachsenden Unmut in der Bevölkerung ist die Inflation. Aber er ist nicht der einzige.