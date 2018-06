Ein wirklich runder Geburtstag

Im Auditorium in Grafenegg fand gestern, Freitag, der Raiffeisentag des Österreichischen Raiffeisenverbandes statt. Hunderte Spitzenvertreter aller Sparten und Bundesländer sind der Einladung von Generalanwalt Walter Rothensteiner gefolgt, den 200. Geburtstag von Friedrich Wilhelm Raiffeisen zu feiern. „Raiffeisen nimmt in der Republik einen wichtigen Platz ein“, sagt der Obmann der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien, Erwin Hameseder. Man sei ein verlässlicher Partner für die Privatwirtschaft und die öffentliche Hand sowie ein unverzichtbarer Wirtschaftsfaktor. Sein Wunsch an die Politik: Sie solle mehr Vertrauen in die Menschen und ihr Verantwortungsbewusstsein haben.

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner verwies darauf, dass Niederösterreich die Wiege von Raiffeisen in Österreich sei. 1886 wurde die erste Raiffeisen-Kasse in Mühldorf im Bezirk Krems-Land eröffnet – wie es der Zufall will, der Geburts- und Wohnort von Hameseder. Raiffeisen und Niederösterreich verbinde seit Jahren eine enge Partnerschaft. „Wir haben schon viel erreicht, aber wie haben noch viel vor“, sagt Mikl-Leitner. Zum Beispiel seien in Grafenegg der Wolkenturm und das Auditorium entstanden oder in Klosterneuburg mit dem AST eine international akzeptierte Forschungseinrichtung, was ohne Raiffeisen nicht möglich gewesen wäre.

Der Philosoph Konrad Paul Liessmann verwies auf die Bedeutung der Grundsätze von Raiffeisen, wie Solidarität und „das für andere Eintreten“. Wichtig sei es, eine Gemeinschaft zu schaffen, die Grundform einer solchen Gemeinschaft sei die Familie, und das habe sich Raiffeisen zum Prinzip gemacht.