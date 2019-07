Ein ÖVP-Verein und eine „fiktive“ Spende

Bis dato war der Begriff „fiktiv“ in Zusammenhang mit Parteispenden selbst Experten nicht geläufig. Der Bildungsverein Modern Society erklärt damit jene 22.939 Euro, mit denen er in der Spenderliste der ÖVP für 2017 aufscheint – ohne dass auch nur ein Cent direkt in die Parteikasse geflossen wäre.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die gegen 13 parteinahe Vereine ermitteln will, darunter auch gegen Modern Society, wird sich viel Zeit nehmen müssen. Der Beginn reicht zurück in die 1950er Jahre, dementsprechend intransparent waren die Strukturen. Die Nähe zur Jungen ÖVP Wien entstand viel später. Präsident ist heute Markus Kroiher, leitender Beamter für Steuerpolitik im Finanzministerium. Kroiher war bis 2007 Obmann der Jungen ÖVP Wien, sein Nachfolger damals hieß Sebastian Kurz.

2017 stellte Gernot Blümel, Wiener ÖVP–Obmann und Kurz-Intimus, als Präsident den Verein neu auf.